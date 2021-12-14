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نور عريضة في منشور جريء: تعرضت للاغتصاب على يد أحد أقاربي

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الثلاثاء، 14-12-2021 01:21 م

أثارت عارضة الأزياء ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية التي تقيم في امريكا نور عريضة، الجدل بفيديو تروي فيه واقعة تحرش على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.
وبدأت قصتها وهي تتكلم بصيغة المتكلم وكأن القصة قصتها : "كان عمري 6 سنوات عندما قام قريبي بالتحرش بي..كنت أخشى أن أخبر والدتي بالأمر، فاستمر الوضع على ما هو عليه حتى بلغت الحادية عشر من عمري. في عمر الثالثة عشر اغتصبني وهددني بالقتل."
ويتبين في آخر الحديث ان القصة ليست قصتها بل هي تتحدث وترفع الصوت كاشفة عن قصة شابة غيرها بهدف التوعية على اهمية عدم السكوت عن هذا الامر.
واعتبر كثيرين أنها مرت بالفعل بنفس التجربة، وهو ما دفعها للحديث عنها كأنها لفتاة أخرى.
 

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