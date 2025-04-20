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نورهان منصور عن علاقتها بتوأمها رانيا: بتعب جدا

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الأحد، 20-04-2025 12:29 ص
كشفت الفنانتان رانيا منصور ونورهان منصور، التوأم الأشهر على الساحة الفنية، عن تفاصيل دقيقة في علاقتهما الشخصية، مؤكدتين أن الشبه الخارجي لا يعكس تطابقًا في الطباع أو الشخصيات.
قالت رانيا خلال حلولها ضيفة برفقة توأمها نورهان على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة ON: "ما بحسش إن إحنا شبه بعض بصراحة، إحنا مختلفين خالص، حتى في طريقة تفكيرنا وردود أفعالنا".

فيما أضافت نورهان: "إحنا برج الجوزاء طبعًا، بس كل واحدة فينا فيها صفات عكس التانية". وكشفت رانيا أن نورهان كانت في الماضي "عصبية ومتسرعة"، وأنها رغم تحسنها أصبحت أكثر هدوءًا، لكنها لا تزال تختلف عنها بوضوح، موضحة: "أنا أهدى منها، وبفكر قبل ما أتصرف، وهي منظمة وأنا لأ".

أما نورهان، فوصفت علاقتها بأختها بأنها أحيانًا تصل إلى مرحلة "الانصهار العاطفي"، وقالت: "أنا لما رانيا بتزعل، بحس بالمشاعر كأنها مشاعري، وبعيش الحالة بكل تفاصيلها، وده مرهق جدًا". مضيفة: "مشاعر التوأم أنهم يحسوا ببعض بيحصل معايا لكن مبيحصلش مع رانيا، والموضوع مؤلم جدا.. كأن أنا رانيا، والموضوع مزعج قوي، لأني حاسة بعيش مشاعر مش بتاعتي ومش عارفة أعمل إيه، بتعب جدا".

وعلى الرغم من قربهما، نفت رانيا وجود تطابق تام في التصرفات كما يحدث مع بعض التوائم: "مش بنرد بنفس الكلمة أو نتصرف نفس التصرف في نفس اللحظة، لكن بيحصل مواقف كوميدية متشابهة أحيانًا".
ومن المواقف الطريفة التي سردوها، ذكرت رانيا أنها كانت الأهدأ في المدرسة، وغالبًا ما كانت نورهان تُتَّهم بأي تصرف شقي، حتى وإن كانت رانيا هي الفاعلة.
أما عن تبادل الأدوار في الامتحانات، فنفت الشقيقتان حدوث ذلك، رغم أنهما كانتا في نفس الفصل ونفس السنة الدراسية. وأوضحت نورهان: "لو كانت فيه فرصة كنا هنغتنمها طبعًا، بس للأسف ما حصلش!"، مشيرة إلى أن نورهان كانت "أشطر" في الدراسة.


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