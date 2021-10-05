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نورة العميري في أول ظهور بعد شفط الدهون.. شاهد كيف أصبحت

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نورة العميري في أول ظهور بعد شفط الدهون.. شاهد كيف أصبحت

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الثلاثاء، 05-10-2021 10:33 ص

نشرت النجمة الكويتية نورة العميري صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد خضوعها لعملية شفط دهون، ظهرت بثياب كاجوال مع تسريحة شعر البوي التي تعرف بها.
 لبست نورة جينز مع توب ابيض وعلق المتابعون، بعضهم تمنى لها كل خير بعد العملية الجراحية، والبعض الآخر انتقد مظهرها الذي يفتقد لمعايير الانوثة.
كما اشاد البعض ببساطة اطلالتها البعيدة عن البهرجة والتحولات التي عودتنا عليها نجوم هذا الزمن.
 كما اعتبر البعض ان نورة العميري تلجأ للجرأة للفت الانظار. وكانت الفنانة الكويتية صرحت عن استحالة خضوعها لعملية تجميل في وجهها من اجل تصغير انفها.
 

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