نورة العميري ترد على الهجوم عليها بسبب قُبلاتها مع أمها وتفجر صدمة

الخميس، 11-03-2021
12:56 م
محمد فضل
بعد الجدل الذي أثارته الفنانة الكويتية نورة العميري
،
بظهورها في مقطع فيديو تُقبّل فيه والدة
ها على شفتيها، الأمر الذي عرضها لانتقادات
وهجوم كبير، خرجت الفنانة الشابة لترد على ما أثير مفجرة صدمة لمتابعيها بالكشف عن
معاناتها من مرض.
وظهرت نورة في مقطع فيديو جديد، قالت فيه: "اللي بستها
أمي وأنا تعبانة في مكان ما وأمي خايفة علي".
وأضافت أن هذه القبلة تعبر عما بينهما من عاطفة وحنان وأنها
ما زالت صغيرة بعين والدة
ها. وتابعت أنه يمكن الأخيرة أن تقبلها في أي مكان. وختمت:
"توقفوا عن التدقيق في الأشياء اللي ما تخصكم، خلاص زهقتوني".
وأثار الفيديو تعاطف كبير مع الفنانة، خاصة أنها بدا
عليها مرض لم تكشف عنه، داعين لها بالشفاء، فيما نصحها البعض بعدم تصوير مثل هذه
الأشياء ونشرها على العام.