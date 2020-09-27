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نوبة بكاء لابنة المنتصر بالله على الهواء مباشرة

نوبة بكاء لابنة المنتصر بالله على الهواء مباشرة
نوبة بكاء لابنة المنتصر بالله على الهواء مباشرة
الأحد، 27-09-2020 09:51 ص عبد القادر وحيد
ظهر على سارة ابنة الفنان الراحل المنتصر بالله الحزن الشديد بوفاة والدها الفنان الراحل، بعد رحلة طويلة من الإبداع، والذي رحل عن عمر ناهز الـ 70عاما.
ودخلت سارة، في نوبة بكاء على الهواء خلال مكالمة هاتفية لها مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية  "Ten".
وقدمت الإعلامية قصواء الخلالي خالص تعازيها لابنة الفنان الراحل، وجميع أفراد أسرته والوسط الفني أجمع، مؤكدة أن الفنان الراحل بمثابة قيمة وقامة فنية قدم العديد من الأعمال المتميزة.
وأضافت: "خالص تعازينا ليكي يا سارة ولجميع أسرة الفنان الراحل الراقي منتصر بالله، رحل وترك تراث فني راقي ومتميز".
وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أعلن في تصريحات صحفية وفاة الفنان المنتصر بالله، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
وأضاف أن تشييع الجثمان واستقبال العزاء سيكون اليوم الأحد، ولم يتم تحديد المكان حتى الآن.
بينما أعلنت عائلة الفنان الراحل أن الصلاة عليه ستكون في كنيسة أبو سيفين في المهندسين.
 

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