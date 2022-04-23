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نوال الزغبي تكشف لأول مرة حقيقة ارتباطها بفنان شهير أثارت الجدل بعلاقتها معه

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السبت، 23-04-2022 10:44 ص
كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حقيقة ارتباطها بمواطنها وزميلها الفنان وائل كفوري، مؤكدة أن علاقةهما ”لم تتعد الصداقة".

ونفت نوال الزغبي، في لقاء متلفز عبر قناة "أم. بي. سي مصر"، وجود أي ارتباط عاطفي سابق أو حالي يجمع بينهما، قائلة: إنه وعقب مشاركتهما منذ أعوام في ”دويتو“ أغنية ”مين حبيبي أنا“ تتردد الشائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما وصلت للزواج.

وأضافت: "الناس ظنوا بوجود علاقة حب بيني ووائل كفوري، وهذا غير صحيح، ولم أتزوجه ولكن أعتز به كصديق وفنان لبناني"، مشيرة إلى أن من يطلق هذه النوعية من الشائعات يتمنى أن تكون تلك النوعية من الشائعات ”حقيقية وتحدث في الواقع بالفعل“.

وخلال اللقاء كشفت، الفنانة اللبنانية عن سبب انفصالها خلال زواجها الوحيد، قائلة إنها "تزوجت مرة واحدة فقط وحينها كنت صغيرة في عمر 18 عاما"، واصفة تلك التجربة بـ"الفاشلة" باعتبارها وصلت في نهايتها للانفصال.
 

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