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نهشوا شرفها تحت الكوبري.. ضبط 3 شباب اغتصبوا فتاة في مصر القديمة

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نهشوا شرفها تحت الكوبري.. ضبط 3 شباب اغتصبوا فتاة في مصر القديمة

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الإثنين، 10-06-2024 11:19 ص

 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما اغتصاب فتاة داخل مشتل بـ مصر القديمة.

كشفت تحقيقات التي اجرتها جهات التحقيق بـ مصر القديمة، حيث تبين أن ثلاثة متهمين اختطفوا عاملة في جمع البلاستيك وحاولوا الاعتداء عليها تحت كوبري في منطقة بطن البقر وتصويرها بهاتف أحدهم، ولكنها استنجدت “المجني عليها” بأحد المارة مما دفعهم لتركها لاحقًا، كما أن المجني عليها فوجئت بأحدهم يهددها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مما اضطرها للذهاب إلى مشتل في منطقة الملك الصالح حيث وجدت المتهمين الآخرين، وتناوبوا على اغتصابها بالقوة.

عندما تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر القديمة من القبض على المتهمين الثلاثة الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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