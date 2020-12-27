نهاية مروعة لـ«مدمنة الرجال» على يد الزوج الرابع

الأحد، 27-12-2020
08:41 م
محمد فضل
لاقت سيدة
تهوي كثرة الزواج
، حتفها بطريقة مروعة على يد
زوجها الأخير، حيث كانت تقوم بالزواج
من الرجال ثم تتركهم بعد أخذ غرضها منهم.
وأوضحت التحقيقات، أن المرأة تركت زوجها الأول بعدما أنجبت
منه ٤ أطفال، واستغلت عجز الثاني عن الإنجاب لتبحث عن الثالث الذي حاول أن يرضيها بأي
شكل، لكنها أرادت التغيير متجهة إلى شاب صغير بعد أن بلغ عمرها 46 عاما.
وطلبت المرأة الطلاق من زوجها الرابع لرغبتها في السفر مع
أحد الأشخاص بحجة العمل في بلده بإحدى الدول العربية أيضا، ونشبت بينهما مشادة كلامية
حادة نهرته، ووبخته، لكنه رفض، تطليقها، مؤكدا بأنه ليس خيال مآته، مثل الأزواج
الثلاثة
الذين سبقوه، أو دمية تلعب بها، ووصلا إلى طريق مسدود، فانطلق الشرر من عينيه، وباءت
كل محاولاته معها بالفشل.
وهرول الزوج مسرعا إلى المطبخ، وأمسك بمفتاح أسطوانة الغاز،
وانهال على رأسها ضربا، دون رحمة أو شفقة، وفي أماكن من متفرقة، ولم يتركها إلا بعد
أن تأكد بأنها فارقت الحياة، مهشمة الرأس، وتركها، وسافر إلى بلدته بالمنصورة.
وقال الزوج في اعترافاته أمام النيابة، إنه أثناء وجودهما
بإحدى الدول العربية، وأفهمته بأن عمرها 35 عاما، وكانت متزوجة من قبل، ولديها 4 أولاد،
لكنه صمم على الارتباط بها، وبعد زواج
هما اكتشف أن عمرها الحقيقي 46 عاما، وتوالت المفاجآت
على رأسه، واكتشف أيضا زواج
ها من ٣ رجال.