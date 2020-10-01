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نهاية مروعة لطفلة.. مات بـ" لدغات القمل"

نهاية مروعة لطفلة.. مات بـ" لدغات القمل"
نهاية مروعة لطفلة.. مات بـ" لدغات القمل"
 
الخميس، 01-10-2020 02:23 م عبد القادر وحيد- متابعات
صدمة بولاية جوروجيا بالولايات المتحدة، عقب وفاة طفلة داخل غرفة مظلمة تحيط بها الحشرات والقاذورات من جميع النواحي، حتى تملكت الأمراض منها وفارقت الحياة.

وكان والدا الطفلة كايتلين البالغة من العمر 12 عاما، قد أجبراها على العيش داخل الغرفة حتى ماتت بسكتة قلبية بسبب الإهمال.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الوضع السيئ الذي عاشت به الطفلة كايتلين يوزفيك، تسبب في وفاتها بسكتة قلبية نتيجة فقر الدم الحاد والذي يرجح أن يكون بسبب اللدغات المتكررة من القمل.

وأضافت أنها لم تستحم خلال فترة ما قبل وفاتها، ومارس والداها سبل العنف معها، حيث  أجبراها على العيش في غرفة تحيط بها القمامة من جميع النواحي، مع تناثر الحشرات فوق مرتبتها، إصافة إلى الحيوانات داخل غرفتها.

من جانبه قال رئيس شرطة آيفي أنتيموثي روبي، في تصريحات صحفية: "لقد ذهلت عندما رأيتها مستلقية هناك، مما جعلني أشعر بالكثير من المعرفة لأن الطفلة لا تستجيب"، ووجدنا أشد أنواع القمل على الإطلاق في رأسها.

وقد تم القبض على الوالدين بعد أن حكم المحققون بأن كايتلين، عانت من ألم جسدي مفرط بسبب الإهمال.
 

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