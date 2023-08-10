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نهال عنبر تلتقي شيخ الأزهر وترتدي الحجاب (صورة)

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نهال عنبر
الخميس، 10-08-2023 11:49 ص


شاركت الفنانة نهال عنبر، متابعيها صورة لها خلال لقائها فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
ونشرت نهال، صورتها وهي مرتدية الحجاب، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "زيارة للأزهر الشريف..فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يبارك فيكي" ، "زي القمر وانتي مغطية شعرك" ، "نورتي الأزهر الشريف" ، "ربنا يقوي إيمانك".
يذكر أن نهال عنبر تنتظر عرض مسلسل "عودة البارون" الذي يشاركها في بطولته حسين فهمي وخالد سليم وميس حمدان وريهام سعيد ورزان مغربي وعدد من الفنانين.

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