نهال عنبر تلتقي شيخ الأزهر وترتدي الحجاب (صورة)

الخميس، 10-08-2023
11:49 ص
شاركت الفنانة نهال عنبر
، متابعيها صورة لها خلال لقائها فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر
الشريف.
ونشرت نهال، صورتها وهي مرتدية الحجاب
، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "زيارة للأزهر الشريف..فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر
الشريف".
وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يبارك فيكي" ، "زي القمر وانتي مغطية شعرك" ، "نورتي الأزهر الشريف" ، "ربنا يقوي إيمانك".
يذكر أن نهال عنبر
تنتظر عرض مسلسل "عودة البارون" الذي يشاركها في بطولته حسين فهمي وخالد سليم وميس حمدان وريهام سعيد ورزان مغربي وعدد من الفنانين.