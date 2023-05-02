الثلاثاء 02 مايو 2023
توقيت مصر 03:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا...تفاصيل

السعودية: إجلاء 5184 شخصا من السودان ينتمون لـ 102 جنسية

نهاد أبو القمصان.. جعفر العمدة مفيش فيه قصة أو قضية..تفاصيل

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر...تفاصيل

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر...تفاصيل

عاجل .....التعليم تكشف مصير طلاب الثانوية العامة العائدين من السودان

آخر ما كتبه الراحل مصطفى درويش

بالصور.. إطلالة إلهام شاهين الجريئة في أستراليا تثير الجدل

أسعار السلع التموينية بعد الزيادة الجديدة

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. وجليلة المغربية تعلق على كونها السبب

نهاد أبو القمصان.. جعفر العمدة مفيش فيه قصة أو قضية..تفاصيل

فلبلا
نهاد أبو القمصان
الثلاثاء، 02-05-2023 02:27 ص نسمه عبد الوهاب
أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنها تابعت عددا من الأعمال الدرامية في رمضان ومنها "تحت الوصاية" و"الهرشة السبعة"، وهم من الأعمال التي تضمنت أفكارا للمرأة، منوهة بأن شخصية أمينة خليل كانت شخصية المرأة المصرية الغالبة على السيدات في مصر، وهي انعكاس للمجتمع المصري.

وأشارت "أبو القمصان"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مسلسل "جعفر العمدة" لم يقم على قصة أو قضية أو نسق درامي، لكنه شخصيات كوميديانات، ومواقف بين الفنانين فقط، كما أن هذا العمل ضم شرا مطلقا بلا أي معنى.

ونوهت بأن حلقات هذه المسلسل ضمت عددا كبيرا من السيارات والأنواع المختلفة، مشددة على أن هذا المسلسل خلفه حملة من السوشيال ميديا كبيرة جدًا، حيث أنه من الحلقة الأولى وحتى العشرين لم يكن ظاهرا بشكل كبير، وحصلت الإنفراجة بداية من الحلقة الـ20، وحصد على مشاهدة مرتفعة من الجمهور، وتابعت: "زوجات جعفر العمدة لم يمثلوا أو يجسدوا شخصية المرأة المصرية.. عدم الموافقة على عدم إنجاب أطفال ليس له مبرر درامي"


إقرأ ايضا

download (11)

لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا...تفاصيل

20220212040556556

السعودية: إجلاء 5184 شخصا من السودان ينتمون لـ 102 جنسية

download (10)

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر...تفاصيل

أخبار متعلقة

1806958_0

وفاء عامر عن "جعفر العمدة": كل يوم بنشتمهم

2023_4_10_10_46_56_590

"أيه اللي هيحصل لسيف؟".. هالة صدقي تثير الجدل بشأن نهاية جعفر العمدة

2034976_0

رد فعل محمد صلاح بعد عثور "جعفر العمدة" على ابنه

55-1

محمد سامي يفجر مفاجأة عن تغيير نهاية "جعفر العمدة"

Capture

فيديو لـ هالة صدقي من كواليس التصوير يثير الجدل حول نهاية "جعفر العمدة"

2023_4_8_23_42_21_91

كيف تزوجت "وداد" من "شوقي" وهي على ذمة زوجها في "جعفر العمدة"؟.. محامي يكشف