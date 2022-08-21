ننشر صور الزوجة التي جمعت بين زوجين في وقت واحد وقتلت ابنتها

الأحد، 21-08-2022
10:48 ص
كشف ياسر شعراوي،
والد الطفلة
جودي التي راحت ضحية تعذيب واعتداء والدتها عليها، مفاجأة صادمة بشأن
زوجته التي أكد أنها جمعت بينه وبين زوج آخر في وقت واحد.
واكتشف الزوج أن
زوجته متزوجة عرفيًا من زوج آخر، وقال في تحقيقات النيابة إن زوجته اعتادت ضرب ابنتهما
على وجهها وإنه كان دائم الشجار معها بسبب هذه العادة .
وأضاف: أنفي
تماما ما قالته المتهمة في التحقيقات أنني طلقتها .. حيث هربت من منزل الزوجية منذ
فترة ، وظللت أبحث عنها في كل مكان دون جدوى ، ولم أعرف مكانها إلا الآن بعد قتل
ابنتي .
وتابع: تفاجأت
أن زوجتي تزوجت من شخص آخر لا أعرفه ، ومعي قسيمة زواجي منها ولو هي معها قسيمة
طلاق فلتقدمها .. لم أقم بتطليقها .
وطلب الزوج من
النيابة تحريك دعوى زنا
ضد زوجته ، مؤكدًا أن زوجته جمعت بينه وبين زوج آخر .
وكانت المتهمة
قتلت ابنتها جودي البالغة من العمر 4 سنوات بعد ضربها بقوة أثناء محاولة تأديبها .