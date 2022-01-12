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ننشر صورة الزوجة التي ذبحها زوجها المحامي في الدقهلية

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القاتل
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الأربعاء، 12-01-2022 12:19 م

تمكن عدد من أهالى قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية من ضبط شاب أثناء محاولته الهرب من أعلى أسطح المنازل المجاورة؛ لمنزله عقب قيامه بذبح زوجته في ساعه متأخرة من مساء أمس بسبب خلافات وتركها تنزف حتى الموت بمنزلهما.
وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروه يفيد بورود بلاغ من عدد من أهالى قرية كفر الجنينة التابعة للمركز بقيام شاب حاصل على ليسانس حقوق بذبح زوجته وتمكن  من القبض عليه خلال محاولته الهرب من أعلى أسطح المنازل المجاورة لمنزله.
وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل مريم محمد عبدالغنى 22 عاما، ‏طالبة جامعية ووجود ذبح قطعى بالرقبة وتم نقل جثتها لمشرحة مستشفى نبروه تحت تصرف النيابة العامة.
وتم القبض على زوجها ويدعى أحمد السيد الصباحى 35 عاما وبمواجهته اعترف بذبح زوجته بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.
فيما أكد شهود العيان أن الزوج يتعاطي مخدر الشابو وأنه ذبح زوجته وكان يحاول الهروب من أعلى سطوح منزله للمنازل المجاورة ولكنه سقط وتمكن الأهالى من القبض عليه وظل يصرخ "أنا قتلت مراتى" .
وأضافوا أنه عندما صرح معترفا بقتل زوجته حاولوا دخول المنزل ولكنهم وجدوه مغلق من الداخل فقاموا بإبلاغ الشرطه والتى تمكنت بفتح الشقة حيث تبين وجود الزوجة غارقة في الدماء ومتوفية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى قررت التحفظ على الجثة بثلاجة مستشفى نبروه وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة والتحفظ على المتهم على ذمة التحقيقات.




 

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