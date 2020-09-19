ننشر الرد المصري على تصريحات وزير الخارجية التركي

السبت، 19-09-2020
08:28 م
فتحي مجدي
استنكرت الخارجية المصرية
، تصريحات وزير الخارجية التركي
مولود تشاووش أوغلو، حول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد منذ ثورة 30 يونيو
2013.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية
أحمد حافظ، في بيان، إن "حديث وزير الخارجية التركي
مع قناة CNN TURK تضمن - من بين إشارات مختلفة - تناولاً سلبيًا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو
، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية".
وأكد المتحدث الرسمي الرفض الكامل لهذا النهج، مشيرًا إلى أن "الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفى نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية".
وتشهد العلاقات بين تركيا ومصر توترًا منذ عام 2013. وفي نوفبمر من ذلك العام، أعلنت مصر سحب سفيرها من تركيا وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي معها، وطلبت من السفير التركي المغادرة.