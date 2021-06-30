ننشر أول صور لـ حسن راتب بـ«الكلبشات»

الأربعاء، 30-06-2021
09:36 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور
لرجل الأعمال حسن راتب
، أثناء
تواجده في قسم الشرطة للتحقيق معه بتهمة تمويل النائب السابق علاء حسانين وعصابته
للتنقيب عن الآثار.
حيث أمرت جهات التحقيق بحبس رجل الأعمال حسن راتب
، 4 أيام على ذمة
التحقيقات لاتهامه بتمويل نائب الجن والعفاريت علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن
الآثار.
وظهر حسن راتب
مرتديًا جلباب وعباءة وفي يده الكلبشات
، ويصطحبه أحد رجال
الشرطة.
وفى بداية التحقيق واجهت النيابة المتهم حسن راتب
بأقوال المتهمين الآخرين،
و أنكر حسن راتب
معرفته بهم وأنه لا يعلم شيئا عن تلك العمليات ولا يقوم بإعطاء
أحد أى أموال.
وأضاف حسن راتب
أنه تعرف من قبل على النائب السابق علاء حسانين فى إحدى
جلسات الذكر وحب الرسول الكريم.
وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض
على رجل الأعمال حسن راتب
لتمويله
علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الآثار.
كشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين
وشقيقه في التنقيب عن الآثار.
كما كشفت اعترافات شقيق علاء حسانين، عن قيام رجل الاعمال حسن راتب
بدفع
ملايين الجنيهات للبحث عن الاثار.