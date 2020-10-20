ننشر أسعار الدولار مساء اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 20-10-2020
06:39 م
أحمد سالم
استقر سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، في معظم البنوك العاملة في مصر.
وجاء أعلى سعر للدولار
عند 15.650 جنيه للشراء، وأقل سعر للشراء عند 15.628 جنيه، بينما جاء أعلى سعر للبيع عند 15.758 جنيه، وأقل سعر عند 15.730 جنيه.
وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار
نحو 15.628 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل سعر الدولار
15.650 جنيه للشراء، و15.750 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر (حكومي).