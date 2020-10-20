الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
توقيت مصر 19:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

دعوى قضائية.. خطيبة "خاشقجي" تطالب "بن سلمان" بالتعويض

وفاة نجل فنان شهير بعد صراع مع السرطان

أسامة هيكل يوجه دعوة لهؤلاء للتحاور بعد الهجوم عليه

السعودية.. تحذيرات حكومية من هذا الأمر

تصريحات روسية خطيرة عن أمن الخليج

تحذير عاجل من النيابة العامة السعودية

سبب إغماء سهير رمزي في جنازة محمود ياسين

مفاجأة غير متوقعة.. نزيف حاد للدولار أمام الجنيه

أسرار وخفايا عن محمد أشرف الذي سخر من القرآن الكريم

السعودية.. أرقام جديدة عن حالات "كورونا"

ننشر أسعار الدولار مساء اليوم الثلاثاء

الدولار
دولار
 
الثلاثاء، 20-10-2020 06:39 م أحمد سالم
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، في معظم البنوك العاملة في مصر.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.650 جنيه للشراء، وأقل سعر للشراء عند 15.628 جنيه، بينما جاء أعلى سعر للبيع عند 15.758 جنيه، وأقل سعر عند 15.730 جنيه.

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار نحو 15.628 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل سعر الدولار 15.650 جنيه للشراء، و15.750 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر (حكومي).
 

إقرأ ايضا

الطقس

الاستشعار عن بعد يحذر المواطنين من تقلبات الطقس

201807110620342034

أسامة هيكل يوجه دعوة لهؤلاء للتحاور بعد الهجوم عليه

جامعة الازهر

جامعة الأزهر تكشف موعد فتح باب التسكين بالمدن الجامعية

أخبار متعلقة

143-093830-price-dollar-lebanon-today-friday-october-9-2020_700x400

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت