نقيب الموسيقيين تعليقًا على صورة إيمان البحر درويش: بدور على رقمه

صدمة كبيرة تلقاها محبو المطرب إيمان البحر درويش، بعد نشر ابنته لصور تكشف حالته الصحية.

ونشرت أمنية البحر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لوالدها ويظهر عليه بشكل واضح مروره بأزمة صحية كبيرة.

وعلقت أمنية على المنشور قائلة: "وسيذكر التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويش".

من جابنه، قال المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه فوجئ بالحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش، مؤكدا أنه شعر بصدمة بعد مشاهدة الصور.

وقال مصطفى كامل في تصريحات: "لا إله الإ الله محمد رسول الله.. حالة مرضية صعبة.. أتمنى أن تتواصل أسرته معي، وأي فنان لديه رقمه الخاص يرسله لي فورا".

وكان إيمان البحر درويش دخل في خلافات كبيرة طوال السنوات الأخيرة، منها خلافه مع مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقة حاليا، بعد اتهام البحر للأخير بتزوير انتخابات سابقة لنقابة الموسيقيين.

كما سرت شائعات منذ عدة سنوات عن اختفاء إيمان البحر درويش في ظروف غامضة، وبعد عدة أشهر خرجت ابنته تنفي كل المزاعم مؤكدة أن والدها في العناية المركزة لمروره بظرف صحي طارئ.

وطالبت أمنية حينها من الجميع التوقف عن نشر شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، ووجهت حديثها إلى محبيه وطلبت منهم الدعاء له.

ولد إيمان البحر درويش في 18 مارس 1955، وهو حفيد الفنان الراحل سيد درويش "فنان الشعب".

يوصف إيمان البحر درويش بأنه من أهم مطربي الثمانينيات والتسعينيات، نظرا لتفرغه خلال تلك الفترة على طرح أغنيات جده سيد درويش بشكل أكثر حداثة.