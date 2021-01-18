الإثنين، 18-01-2021
10:13 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد نقيب المأذونين الشيخ إسلام عامر ، أن فكرة زواج التجربة
مرفوض شرعا
وقانونا ولا يجوز تداولها لتنافيها مع تعاليم الشريعة الإسلامية و فقه الزواج .
و أضاف في تصريحات خاصة لـ " الوطن " :" زواج التجربة
لا
يمت بصلة إلى أركان الزواج، وإذا تم فإنه والعدم سواء، وإذا التقى الطرفان وتمت بينهما
علاقة جنسية كاملة فهي " زنا " ، لافتا إلي أن فكرة زواج التجربة
التي روج
لها أحد المحامين، محاولة لتقنين الزنا،لأن أحد أهم أركان وشروط الزواج في الشريعة
الإسلامية، وبإجماع آراء وفتاوى أصحاب المذاهب الأربعة الشافعية والحنفية والمالكي
والحنابلة، وعامة الفقهاء الأبدية، ألا يحدد بمدة أو بزمن عند عقده، حسبما نشرت " الوطن " .
و أكد أنه إذا تم تحرير عقد زواج تجربة محدد المدة والزمن، طالت
أو قصرت، يصبح عقدا باطلا ولم يتم الزواج، وما يترتب على ما يسمى " زواج التجربة
"، باطل شرعا وقانونا وأمام المحاكم القضائية والشرعية، واصفا الدعوة إلي
زواج التجربة
بأنه دعوة للفسق و الفجور .
و أشار إلي أن صاحب هذه الدعوة محام أصيب بصدمات نفسية بعد فشله في حياته
الزوجية و وفشله أن يكون مأذون ، لافتا
إلي أنه لم تظهر حالة واحدة رسمية حتى الآن من هذه الحالات و مؤكدا أن الجمعية
العمومية لنقابة المأذونين تعلن رفضها لهذه الدعوات وتصديها لهذه الدعوات التي
تتنافي مع تعاليم الدين الإسلامي والشريعة و أحكام الفقه الإسلامي .