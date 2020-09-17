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نقل قس رفض ارتداء كمامة الوجه إلى العناية المركزة

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القس المصاب مع زوجته
الخميس، 17-09-2020 08:10 م فتحي مجدي

قال مسؤولون، إن قسًا في ولاية أيداهو الأمريكية تجنب ارتداء كمامة الوجه أثناء الخدمة أصيب بكوفيد – 19 يتعافى الآن في وحدة العناية المركزة.

ونقل بول فان نوي، كبير القساوسة في كنيسة بمدينة كويور دي أليني إلى المستشفى لمدة أسبوعين أثناء محاربة الفيروس حيث تتعافى زوجته، بريندا فان نوي من كوفيد -19 في المنزل، حسبما قال مسؤول الكنيسة.

قال أحد منسقي الكنيسة، قبل إعادة فتحها لتقديم الخدمات الشخصية يوم الأحد الماضي، إن الكنيسة أغلقت أبوابها لمدة أسبوعين حيث خضعت لتنظيف عميق.

وأضاف إريك ريد: "من الواضح أننا لم نرغب في نشر الفيروس". وأشار إلى أنه من غير الواضح كيف أصيب فان نوي - الذي قال سابقًا إن الأقنعة ليست مطلوبة في كنيسته التي تضم 1200 عضو، بل وشجع المصلين على الذهاب بدونها.

كما أصيب خمسة آخرون من موظفي الكنيسة بالفيروس، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

وتحدث فان نوي عن معتقداته المتعلقة بالصحة العامة على موقع "فيسبوك"، قائلاً في يوليو، إن كنيسته قد تنتهك تفويض القناع في مقاطعة كوتيناي، لأنها ليست مكانًا عامًا، حسبما ذكرت الصحيفة.

وكتب فان نوي: "صحيح أن حالات كوفيد – 19 في تصعيد هنا في مجتمعنا وأن الفيروس حقيقي. ومع ذلك ، فإن الذعر من إيقاف العالم أو فرض الامتثال العام... يتسبب في تراجع لا يوصف ولن يكون مفيدًا".

وقال فان نوي إنه يمكن لأبناء الأبرشية ارتداء الأقنعة في الخدمات، لكنها لم تكن مطلوبة. وأشار إلى أن هذا الموقف لم يتغير في ضوء تشخيصات.

وقال ريد: "لدينا جميعًا آراء ومقاربات مختلفة حول الأشياء. إنها القدرة على تحقيق التوازن بين ذلك وأن تكون محبًا ولطيفًا ومحترمًا من جميع الجوانب".

قال تحديث نُشر على موقع الكنيسة على الإنترنت يوم الإثنين إن فان نوي "أظهر تحسنًا، بينما كانت زوجته "في طريقها إلى الشفاء التام".

وقال فان نوي في بيان: "لقد بدأت حقًا في تجاوز الزاوية - نحو الأفضل. أخبروني أن الأمر سيستغرق بضعة أيام أخرى في وحدة العناية المركزة وبعد ذلك سأعود إلى غرفة عادية لبضعة أيام ثم أعود إلى المنزل".
 

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