الخميس 14 يناير 2021
توقيت مصر 11:21 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار إماراتي يُطبق على الإسرائيليين بعد 30 يومًا

مصر للطيران بشأن الرحلات من وإلى قطر: تخفيض 20% على هذه التذاكر

دفن صفوت الشريف بجوار حسني مبارك وإلغاء الجنازة

ننشر سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك المصرية

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

«الصحة»: هؤلاء لن يحصلوا على لقاح كورونا

حبس «محارب السرطان» المزيف 4 أيام على ذمة التحقيق

مصر تفتتح مونديال اليد بفوز مستحق على تشيلي

إلزموا منازلكم.. الأراصد الجوية تكشف تفاصيل طقس الغد

ثقب في القلب.. حسين الشحات يُفجع جمهور الأهلي ويطلب الدعاء

ADS
 

نقل صاحبة أشهر مسلسل في الوطن العربي للمستشفى بعد تدهور صحتها

فنانة
نقل صاحبة أشهر مسلسل في الوطن العربي للمستشفى بعد تدهور صحتها
 
الخميس، 14-01-2021 08:36 ص المصريون
تدهورت الحالة الصحية لفنانة شهيرة بعد إصابتها بفيروس كورونا وجرى نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية.

وأصيبت الفنانة التركية سونجول أودان - بطلة مسلسل "مهند و نور" الذي حقق نجاحا ساحقا في المنطقة العربية ، بفيروس كورونا.

ويبدو أن حالة الفنانة الشهيرة ليست على ما يرام لأنها نقلت إلى المستشفى لتحصل على رعاية الأطباء نظرا لكون حالتها الصحية ليست بالبسيطة.
 

إقرأ ايضا

مصر للطيران

مصر للطيران بشأن الرحلات من وإلى قطر: تخفيض 20% على هذه التذاكر

145-040758-safwat-alsharif-mubarak-s_700x400

دفن صفوت الشريف بجوار حسني مبارك وإلغاء الجنازة

يسرا

بعد تصرف هيفاء وهبي المحرج لـ يسرا .. المطربة اللبنانية تحسم الخلاف برسالة غير متوقعة

أخبار متعلقة

تيم حسن

تيم حسن يصدم الجميع بشأن طلاقه من وفاء الكيلاني

فنانة

الفنانة المتهمة بقتل زوجها: أخدت صورة جنب جثته وأنا مطلعة لساني .. ومعرفش السبب

عدوية

زوجته: حملت من أحمد عدوية بد ما تردد عن إخصائه من أمير عربي

فنانة

فنانة تعلن دعمها لـ العلاقات المثلية: لو ابني حابب يكون كدا معنديش مانع

فنانة

فنانة شهيرة تهاجم والدتها على الملأ: يا ترى فكرتي في المشاكل اللي هتحصلي بعد كلامك؟

إلهام شاهين

تعرف على فارق العمر بين هنا شيحة ونجل شقيق إلهام شاهين بعد إعلان ارتباطهما