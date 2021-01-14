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نقل صاحبة أشهر مسلسل في الوطن العربي للمستشفى بعد تدهور صحتها
نقل صاحبة أشهر مسلسل في الوطن العربي للمستشفى بعد تدهور صحتها
الخميس، 14-01-2021
08:36 ص
المصريون
تدهورت الحالة الصحية لفنانة شهيرة بعد إصابتها بفيروس كورونا وجرى نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية.
وأصيبت الفنانة التركية سونجول أودان - بطلة مسلسل "مهند و نور" الذي حقق نجاحا ساحقا في المنطقة العربية ، بفيروس كورونا.
ويبدو أن حالة الفنانة الشهيرة ليست على ما يرام لأنها نقلت إلى المستشفى لتحصل على رعاية الأطباء نظرا لكون حالتها الصحية ليست بالبسيطة.
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المصريون
almesryoon
نور ومهند
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