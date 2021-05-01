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نقل سمير غانم إلى العناية المركزة مع زوجته بسبب كورونا

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السبت، 01-05-2021 10:41 ص

نُقل الفنان الكبير سمير غانم إلى أحد مستشفيات العزل لتلقلي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد، بعد تزايد أعراض المرض عليه ومعاناته، من ضيق التنفس ووظائف الكلى.
وحسب مصادر مقربة، فقد تم وضع الفنان سمير غانم، على أجهزة التنفس في العناية المركزة، وذلك خوفا على صحته، ومن تطور الحالة ومضاعفاتها نظرا لكبر سنه.
ولفت المصدر إلى أن زوجة الفنان سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز كانت أول من أصيب بكوفيد-19 مع ابنتها دنيا ونقلت على إثرها للمستشفى.
وبعدها بأيام، وبالتحديد الجمعة، أصيب الفنان سمير غانم، ونقل على إثرها لمستشفى بالمهندسين بمحافظة الجيزة.
وكانت الفنانة إيمي سمير غانم دخلت إلى المستشفى قبل يومين لتلقي العلاج قبل أن يلحق بها والدها، ووالدتها الفنانة الكبيرة  دلال عبد العزيز.
وكانت الفنانة القديرة شعرت ببعض المعاناة في التنفس خلال الساعات الماضية وتم نقلها إلى مستشفى خاص بعد إيجابية المسحة الثانية لها.
وتشارك دلال عبد العزيز في مسلسل "ملوك الجدعنة"، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، يوسف شعبان.

 

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