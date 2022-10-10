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نقاش تحول إلى مجزرة.. يمزق جسد زوجته وحماته بسبب شكه في سلوكها

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ارشيفية
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الإثنين، 10-10-2022 02:41 م
في واقعة مؤسفة ومفجعة، أقدم زوج في محافظة الإسكندرية، على تمزيق جسد زوجته ووالدتها بعد شكه في سلوكها، بمنطقة المعمورة.
ورد بلاغ إلى الشرطة بالفاجعة، حيث عثر الجيران على السيدتين غارقتين في دمائهما.
انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الجريمة، وكشفت التحريات المبدئية عن أن الزوج استخدم سلاحا أبيض في ارتكاب الجريمة بمنزل والدة زوجته، بسبب غيرته الزائدة وشكه في سلوكها.
وأكدت تحريات الشرطة أن الزوج توجه لمنزل حماته، واشتبكا لفظيا تطورت إلى اشتباك بالأيدي طعن خلالها المتهم زوجته ووالدتها بسكين وهرب، وتدخل الجيران لنقلهما إلى المستشفى.

وبعد ساعات تمكنت الشرطة من ضبط الزوج وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
 

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