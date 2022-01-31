نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة نبيل الجوهري

الإثنين، 31-01-2022
11:43 ص
أعلنت نقابة المهن السينمائية
، وفاة
المخرج الشهير نبيل الجوهري
، أمين عام
النقابة، وسيتم تشييع الجثمان اليوم الإثنين من مسجد السيدة نفسية.
ونعت النقابة المخرج الراحل نبيل الجوهري
في بيان لها، جاء فيه ما
يلي:" «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ
رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»
"صدق الله
العظيم"
ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية
الزميل
المخرج/ نبيل الجوهري
- الأمين العام للنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له
بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".
وأعلنت نقابة السينمائيين موعد جنازة المخرج نبيل الجوهري
ظهر اليوم
الاثنين من مسجد السيدة نفيسة.