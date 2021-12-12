الأحد 12 ديسمبر 2021
توقيت مصر 00:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نقابة المهن التمثيلية تعلن وفاة الفنان محمد عبدالحليم

بث مباشر.. مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

فيديو لـ محمد صلاح يُجبر «الصحة العالمية» على التعليق

«امرأة في البلكونة بملابس داخلية»..مراد مكرم يُعلق على صورة أثارت ضجة

كاف يعلن رسميًا موعد مباراة السوبر بين الأهلي والرجاء ومكان إقامتها

السعودية تطالب فرنسا بتعويض مواطنها خالد العتيبي

منتخب قطر يهزم نظيره الإماراتي بنتيجة تاريخية (شاهد الأهداف)

أفضل 7 شركات طيران عالمية بينهم 3 خليجية

صادم.. ابنة فنان شهير تعلن «مثليتها» بصورة عارية تمامًا رفقة صديقتها

رهف القنون تُهين العلم السعودي بإيحاءات مخلة

ADS
 

نقابة المهن التمثيلية تعلن وفاة الفنان محمد عبدالحليم

19_2020-637424534287507634-750
الفنان الراحل
Native
Teads
الأحد، 12-12-2021 12:36 ص

أعلن  الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان محمد عبد الحليم، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».
وكتب مكرم: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».
يذكر أن محمد عبد الحليم، تميز في أداء اﻷدوار الثانوية باﻷعمال الفنية المختلفة، وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والافلام السينمائية، بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما أختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" فى عام 1977.
من أهمن أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة" ، "شيخ العرب همام".
 

إقرأ ايضا

19_2021-637705821582280167-228

فيديو لـ محمد صلاح يُجبر «الصحة العالمية» على التعليق

78-185542-details-semi-naked-tourist-crisis-balcony-egypt_700x400

«امرأة في البلكونة بملابس داخلية»..مراد مكرم يُعلق على صورة أثارت ضجة

download

أفضل 7 شركات طيران عالمية بينهم 3 خليجية

أخبار متعلقة

2018_12_24_11_34_43_978

صدمة.. العثور على فنان شاب جثة متحللة داخل شقته بعد وفاته بأزمة قلبية