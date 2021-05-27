نقابة الفنانين علن تطورات حالة دلال عبدالعزيز:«ادعولها واقرأوا سورة يس»

الخميس، 27-05-2021
02:37 م
كشفت الفنانة نهال عنبر، مسؤول لجنة الصحة بنقابة المهن التمثيلية، آخر
تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز
، مطالبة بالدعاء لها وقراءة سورة يس
بنية الشفاء.
ونشرت نهال عنبر، صورة للفنانة دلال عبد العزيز عبر انستجرام وعلقت قائلة:
“اطلب من كل الناس انهاردة الدعاء وقراءة سورة يس بنيه الشفاء للفنانة دلال عبد
العزيز ويرجعها لبيتها وبناتها وكل الناس إلى بتحبها بالف صحة وعافية وسلامة
والدعاء لكل المصريين والعالم العربى بالشفاء والعافية من الأوبئة والأمراض اللهم
امين يارب العالمين”.
وكان الإعلامي رامي رضوان، كشف آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال
عبدالعزيز والتي لم تعلم حتى الآن بوفاة
زوجها الفنان سمير غانم
، بسبب ظروفها
الصحية الصعبة.
وقال رضوان، إن آخر مسحتين تم إجراؤهما لها كانت نتيجتهما سلبية للإصابة
بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف رضوان أن ذلك لا يعني التعافي الكامل من الإصابة، مشيرا إلى أنها
متواجدة حتى الآن في الرعاية المركزة وأنها تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس
كورونا.
وأشار إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز
في مرحلة صعبة وشديدة "المسحة
سلبية لأننا في أعراض ما بعد الإصابة بكورونا وهي مرحلة صعبة وشديدة وأشد من
الإصابة بكورونا ومالهاش علاج معين بيشفي ولكنها مجموعة من العلاجات اللي بتساعد
الجسم إنه يشفي".
وطالب رامي رضوان من الجمهور الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز
"حالتها
سلبي كورونا لكن الحالة صعبة وأرجوكم بقدر ما أسعدوكم ادعوا لها بالشفاء
العاجل".