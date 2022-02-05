نقابة الفنانين تدخل على خط أزمة محمد صبحي وتركي آل الشيخ.. ماذا قالت؟

السبت، 05-02-2022
10:21 ص
بعد حالة الجدل والتصريحات المتبادلة بين الفنان محمد
صبحي ورئيس هيئة الترفيه السعودية
المستشار تركي آل الشيخ
، دخلت نقابة الفنانين
على خط الأزمة وأصدرت بيانًا تعلق فيه على ما أُثير.
وأكدت النقابة في بيانها أن" الفنان محمد صبحي
قيمة
فنية كبيرة له مكانته في تاريخ الإبداع المصري، كما ثمنت النقابة الترحيب
والتقدير الذي يلقاه الفنانون المصريون في المملكة العربية
السعودية
، مشددة على احترام السياسات التي تضعها كل
هيئة ثقافية ترفيهية إبداعية في إي دولة عربية بأنه شأن داخلي".
وكان محمد صبحي
قد قال أنه رفض عرض مسرحية في موسم الرياض
مقابل 4 ملايين دولار، لأنها تحت شعار الترفيه.
وقال إنه لا يزال متمسكًا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي
حدثت في المملكة السعودية
العربية، مؤكدًا أنه لم يسئ إليها.
وأشار صبحي إلى أنه سعيد بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح
موسم الرياض.
وكان المستشار تركي آل الشيخ
علق على رفض صبحي عرض المسرحية،
قائلا :" والله أنا أبي أعرف اللى عرض المللاين عليه نبي نكشف على قواه العقلية..
عموًما تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط"، كما تابع في الرد، ووصف صبحي
بـ"المشخصاتي".
ومن جانبه رفض صبحي
أن يعلق على وصف آل الشيخ له بـ"المشخصاتي"، قائلا :"مبحبش أرد على
مثل هذه التصريحات".