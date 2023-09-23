نقابة الأطباء البيطريين تحذر من تناول البلطي والسوشي....تفاصيل

سمك

علقت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، على بتر أطراف سيدة في أمريكا بعد تناولها وجبة سمك بلطي، موضحة أن المشكلة لم تكن في سمك البلطي نفسه.



أضرار السمك البلطي



وأضافت، أن المسبب لحالة السيدة الأمريكية هو أحد أنواع البكتيريا التي تعيش في البحار وموجودة في المأكولات البحرية بمختلف أنواعها مثل المحار أو الأسماء أو القشريات.

وأكدت علقت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن هذه البكتيريا يوجد منها نوعين ضارين بصحة الإنسان يعرف أحدهما باللغة العربية بكتيريا الضامة وفقا لما تناقلته وسائل الإعلام.



وتعيش البكتيريا في درجات ملوحة عالية تحفزها على التكاثر والانتشار وبها خاصية في التركيب الوراثي تجعلها مستعدة لتكوين سلالات جديدة .

وتسبب البكتيريا مرضين وهما الكوليرا وينتج عنها حمة وقشعريرة والتي قد تؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى أن نوع من هذه البكتيريا تساعد في التئام الجروح كما هو منتشر بين الناس.



عادة خاطئة بشأن مداواة الجروح

وحذرت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، من العرف الخاطئ المنتشر بين الناس وهو نزول بعض المصابين بجروح إلى البحر؛ بحجة أن المياه المالحة تطهر الجروح.

وأردفت أنه أحيانا بعض الأشخاص الذين ينزلون مياه البحر المعرضة للتلوث، يصابون بهذه البكتيريا في الجروح ومن ثم تتضاعف حالتهم بشكل خطير خاصة كبار السن والحوامل والأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة.

وحذرت من تناول مضادات الحموضة دون توجيه طبي، لأنها تؤدي إلى انخفاض الحمض في المعدة والمسئول عن مقاومة وقتل الميكروبات التي تهاجم الجسم، لافتة إلى أنها من خطوط الدفاع عن الجسم ويجب عدم التخلص منها عن جهل.

وقالت إن استحمام الشخص المصاب بجروح في مياه البحر الملوثة ولديهم مشاكل مرضية، وهنا يتحول الجرح إلى قيح وصديد وفي حال عدم التعامل معه بسرعة يمتد إلى باقي أطراف الجسم وينتج عنه تسمم دموي ومن ثم الوفاة، وأحيانا يضر الأطباء إلى بتر الأطراف حتى لا يغزو التسمم باقي أطراف الجسم.

وأوضحت أن هناك من يتعامل مع الأسماك على أنها مصدر غذائي آمن تماما خالي من المشاكل، مطالبة بالتعامل مع السمك بطريقة سليمة وهي التخلص من الرأس والأحشاء الذين يفضلهم البعض.

وشددت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، على ضرورة عدم تناول السمك نيء أو شبه نيء، موضحة أن السوشي خطر لأنه عبارة عن سمك دون طهي.



واختتمت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، مشيرة إلى أن البكتيريا الضارة توجد في سمك التيلابيا وهو نوع من البلطي موجود في كل بلدان العالم باختلاف طفيف بين الفصائل.



