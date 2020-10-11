نفوق جماعي للحيوانات البحرية في البحر الأحمر

أعلنت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه كلفت المختصين بتشكيل فريق عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر لمعاينة موقع البلاغ الذي رصد نفوق جماعي لكائنات بحرية علي ساحل المنطقة الواقعة جنوب محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر .

وأضافت في بيان نشرته الوزارة علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي" الفيسبوك " :" انتهت أعمال المعاينة إلي رصد عدد احدي عشر درفيل متفاوتة الأحجام من نوع الفم الزجاجي، متواجدة جميعها بالقرب من بعضها علي الشاطئ في مساحة تقدر بحوالي مائتي متر مربع، وقد دلت أعمال فحص جثث الدرافيل النافقة إلي أنها تضم سبعة إناث ناضجة وواحد ذكر ناضج وثلاث درافيل صغيرة في طور الرعاية وكانت جميعها في حالة رمية متأخرة، وبمسح المنطقة البحرية المواجهة لموقع تواجد الدرافيل النافقة اتضح أنها عبارة عن منطقة نمو للشعاب المرجانية شريطية الشكل تمتد من الشاطئ لمسافة تقدر بحوالي خمسة كيلومتر في اتجاه المياه المفتوحة"

وأشارت إلي أن الحادث يطابق في جميع ملابساته ظاهرة جنوح الثديات البحرية علي الشواطئ التي تحدث علي جميع سواحل البحار والمحيطات في العالم، وهي الظاهرة التي كانت ولازالت محل اهتمام الكثير من مراكز الأبحاث المهتمة بالحفاظ علي الثدييات البحرية عالميا، لافتة إلي أنه تم التوصل إلي عدد من الافتراضات حيث تنحصر نتيجة هذه الظاهرة ما بين ظاهرة طبيعية بشكل مطلق ويستدل علي ذلك بحقيقة وجود مؤشرات لحدوثها من خلال رصد تجمعات غير طبيعية لهياكل هذه الحيوانات كحفريات في مناطق عديدة عالمية ، أو أنها ظاهرة مرتبطة بالسلوكيات الغذائية والاجتماعية لقطعان الدرافيل، بمعنى أن الدرافيل تندفع وراء الفرائس في المواقع الضحلة مما يؤدى إلي الجنوح إلى الشواطئ، أو في حالات آخري تكون محاولة تقديم المساعدة لأحد أفراد القطيع الذي قد يتعرض للخطر خصوصا الصغار منه.

و وجهت وزيرة البيئة باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد لمتابعة مثل هذه الحوادث وزيادة عمليات الرصد بالبحر الأحمر وخليج العقبة كما أكدت على أهمية تعاون القطاع السياحي والجمعيات الأهلية مع مناطق المحميات الطبيعة للإبلاغ عن أي ظاهرة غير طبيعية قد تنتج مستقبلا والقيام بتوسيع دور التوعية علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات لرصد أي حالات لممارسات أي نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التي ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية الملزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي.

https://www.facebook.com/EGY.Environment/posts/2701326036773116



https://www.facebook.com/EGY.Environment/posts/2701326036773116