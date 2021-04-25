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نفذ حكم الإعدام في 1070.. وفاة «عشماوي» مصلحة السجون

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نفذ حكم الإعدام في 1070.. وفاة «عشماوي» مصلحة السجون

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عشماوي
 
الأحد، 25-04-2021 07:41 م المصريون

أفادت وسائل إعلام ، بوفاة الحاج حسين قرنى " عشماوى مصلحة السجون "، اليوم الأحد، والذى عُرف عنه بأنه نفذ 1070 حكم إعدام.
ويعتبر عشماوي أشهر منفذي حكم الاعدام بمصر .
 

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