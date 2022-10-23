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«نظرات متبادلة وبكاء».. أول مواجهة لـ«عروس الإسماعيلية» مع زوجها في المحكمة

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الزوجان
Native
Teads
الأحد، 23-10-2022 02:23 م


شهدت محكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية، أول مواجهة بين عروس وعريس الإسماعيلية.

وظهرت (مها) المعرفة باسم "عروس الإسماعيلية"، اليوم الأحد، في ثاني جلسات محاكمة (عبدالله) زوجها، والمتهم بضربها وحبسها 15 يوما داخل شقة أخيه.

ودخلت عروس الإسماعيلية في نوبة بكاء، وحاولت تجنب عدسات المصورين مع وصول المتهم زوجها إلى المحكمة.

وأثارت الصور ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وكتب حساب "حامد فتحي": "دي قلة أدب وقله حياء.. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق الله العظيم".


وقال حساب "نهى صبري": "نظرته كلها شر أنا خوفت منه ليه"، وكتبت "سحر حسن": "واضح إن أهلها ضعاف المفروض يوم الفرح كانوا خدوها وطلقوها حتى لو عاوزة تستمر لأن دي النهاية المتوقعة.. البنت مغلوبة على أمرها".

وبدأت أولى جلسات محاكمة زوج عروس الإسماعيلية، الأحد الماضي، ووجهت فيها النيابة اتهامات له بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجته.

ويواجه الزوج اتهامات عديدة منها احتجاز المجني عليها، وإحداث إصابات مبينة بالتقرير الطبي عمدا بها والتي أعجزتها عن أشغالها مدة لا تزيد عن 20 يوما، كما صفعها على وجهها، ولكمها في عينيها اليسري، وانهال على رأسها بالضرب.




 

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