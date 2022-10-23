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نضال الأحمدية تهدد حسام حبيب: الصمت أو التسريبات اللي عندي هتطلع

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حسام حبيب وشيرين
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الأحد، 23-10-2022 01:21 م
تحدثت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عن أزمة المطربة شيرين عبدالوهاب، وذلك تعليقا على تصريحات طليقها الفنان حسام حبيب.

وقالت الإعلامية اللبنانية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، إنها تمتلك تسجيلات تكذب ما أدلى به حسام حبيب مساء الجمعة مع الإعلامي عمرو أديب، في أمر كفيل بكشف الحقائق.

وطلبت نضال الأحمدية من الجميع عدم تصديق "حبيب"، الذي كاد أن "يقتل شيرين بتوريطها وتعنيفها"، لولا تدخل شقيقها في اللحظة المناسبة، بحسب زعمها.

وتساءلت الإعلامية اللبنانية قائلة: "لو أدليت بقليل مما أعرف هل سيكون ذلك أخلاقيا تزامنا مع دخول الفنانة في شبه غيبوبة؟".
كان اسم حسام حبيب قد تصدر مواقع التواصل ومؤشرات البحث، بعد إطلاقه تصريحات صادمة، كشف خلالها العديد من الجوانب الخفية بينه وبين شيرين عبدالوهاب.


وصرح "حبيب" بأنه لم يحصل على جنيه واحد منذ ارتباطه بشيرين سواء على مستوى الصداقة أو الزواج، مؤكدا أن حجم ثروته عند الزواج كان أكبر من ثروة شيرين.

وأوضح حبيب أن الفنانة شيرين، هي التي لجأت إليه واستغاثت به لينقذها، فكرّس حياته لمساعدتها طوال فترة زواجهما، لكي تسير حياتها الفنية والشخصية على أفضل حال.

وكشف حسام حبيب، أن شيرين حاولت الانتحار بعد دخولها المستشفى في الفترة الأخيرة، وأنها أدمنت المخدرات.
 

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