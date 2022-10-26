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نضال الأحمدية تخرج عن صمتها وتفضح حسام حبيب

elaosboa94508
نضال الأحمدية
Native
Teads
الأربعاء، 26-10-2022 03:06 م

شنت الإعلامية نضال الأحمدية حربا كلامية في فيديو مدته حوالي نصف ساعة ضد الفنان حساب حبيب، بسبب تصريحاته الأخيرة عن زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكشفت نضال الأحمدية في الفيديو عن الكثير من المعلومات حول بداية علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وتفاصيل مخططه للسيطرة عليها منذ سنوات طويلة.

وقالت نضال الأحمدية، إن شيرين أوضحت لها سبب حلق شعرها من قبل وهو "تطفيش حسام حبيب" وإبعاده عنها، واستطردت في الهجوم قائلة:" يا ويلي شو بيكذب بين الكذبة والكذبة في كذبة".

كشفت الإعلامية نضال الأحمدية عن هرب حسام حبيب بعد نقل شيرين عبد الوهاب إلى المستشفى خوفا من إجراء فحص المخدرات له.

وأوضحت نضال الأحمدية في فيديو جديد لها، أن تخوفات حسام حبيب كانت سببب أن المخدرات تنتهي مفعولها في الدم بعد يومين بينما الحشيش فمفعوله في الجسم لا ينتهي قبل 40 يوما".

وفجرت نضال الأحمدية مفاجأة، وقالت إن فنانة مصرية كشفت أن حسام حبيب كان يلاحق شيرين عبد الوهاب منذ عام 2008، وكان يتودد لها كثيرا، واستمر في ملاحقتها ليدمر حياتها بمخطط مدروس.

فيما أشارت نضال الأحمدية إلى أن حسام حبيب كان يسخر من شيرين لأنها لا تعرف اللغة الإنجليزية، وكان يشعرها بأنها مزبلة ولا شيء لأنها لا تعرف لغة ثانية مثله.


سرقة شيرين عبد الوهاب


وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أخبار تفيد بسرقة محمد عبد الوهاب لشقيقته شيرين بموجب توكيل رسمي كانت قد سلمته له أثناء عملهما سويا.


ونفت الإعلامية نضال الأحمدية  التي كانت على صداقة قوية بشيرين قبل دخولها المستشفى أن صحة هذا الكلام، وأكدت أنه عار تماما من الصحة وان محمد عبد الوهاب شقيق شيرين لم يسرق أموالها.

وأضافت نضال، أن محمد عبد الوهاب عندما سمع أن هذا الكلام  يتردد في الوسط الفني ذهب إلي منزلها وقام بتقطيع التوكيل أمامها لتبرأته من كل هذه الأقاويل.

وتابعت نضال قائلة: "كلامي عن محمد بكره شيرين تخرج من المستشفى وتأكده لأن محمد لم يسرق شيرين عبد الوهاب ولم يفكر في الحجر عليها ".
 

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