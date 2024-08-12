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نص اعترافات أحمد فتوح أمام النيابة التي تسببت في حبسه

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الإثنين، 12-08-2024 01:48 م


كشفت التحريات الأولية في حادث أحمد فتوح، لاعب الزمالك، أنه كان يقود سيارته في مدينة العلمين الجديدة بسرعة كبيرة.

وبعد ورود بلاغ بالحادث، تبين لجهات الأمن والتحقيق وجود أشلاء لشخص متوفى بأماكن متفرقة، إحداها داخل السيارة مرتكبة الحادث.

 

ونشرت وسائل إعلام نص التحقيقات في واقعة اتهام أحمد فتوح بدهس أمين شرطة في العلمين الجديدة.

 

 

وجاء نص التحقيقات مع أحمد فتوح كالتالي:

 

س: ما تفصيل ما حدث؟

 

ج: كنت أقود سيارتي ومتجها إلى قرية على الطريق الساحلي السريع، وكنت في منتصف الطريق تقريبا وأثناء السير فوجئت بشخص يعبر الطريق، وعليه توجهت للحارة اليسرى ففوجئت به يكمل عبور الطريق، حاولت تفاديه لكني اصطدمت به.

 

س: متى وأين حدث ذلك؟

 

ج: اليوم حوالي الساعة 2:30 صباحا على الطريق الساحلي تجاه مطروح بالكيلو 113 تقريبا.

 

س: أمام من حدث ذلك؟

 

ج: أمام كل الناس الموجودة على الطريق.

 

 س: من كان قائد السيارة؟

 

ج: أنا.

 

 س: وهل وقع بينكم ثمة إصابات؟

 

ج: الحمد لله.. لا إصابات.

 

 س: هل كان بإمكانك تفادي وقوع الحادث؟

 

ج: حاولت قدر إمكاني.

 

 س: هل تتهم أحدا بشيء؟

 

ج: لا.. قضاء وقدر.

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