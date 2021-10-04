نصيحة عاجلة لمستخدمي مواقع التواصل بعد تعطلها

الإثنين، 04-10-2021
08:59 م
قدم خبير أمن المعلومات المهندس وليد حجاج، نصيحة
هامة
لمستخدمي هذه مواقع التواصل
بعد حالة الشلل التي أصابت معظمها.
واستبعد الخبير المعلو ماتي، أن يكون عطل "الواتساب"
بسبب تحديث البيانات، ولو العطل بسبب التحديث
كان لن يؤثر على المنصات الأخرى مثل "الفيسبوك"، و"الانستجرام"،
ناصحا مستخدمي مواقع التواصل
الاجتماعي بعدم الاحتفاظ بمعلومات وبيانات شخصية مهمة
على الحسابات الشخصية.
وأشار "حجاج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج
"الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى
أن البعض يرجع سبب العطل إلى التحديثات التي يجريها "الفيسبوك"، أو حدوث
هجمة إليكترونية، منوها بأن العطل في خدمات فيسبوك، وواتساب يتسبب في خسائر تقدر بمليارات
الدولارات للشركة المالكة لتلك التطبيقات بسبب الإعلانات.