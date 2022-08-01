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نصبت كمينًا لعشيقها بمساعدة زوجها ونجلها: قطعوا عضوه الذكري بموس حلاقة

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سيدة
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Teads
الإثنين، 01-08-2022 09:05 ص


كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، عن تفاصيل مقتل ميكانيكي  ويدعى "خالد.م.ق" 58 عاما، على يد سيدة "صفاء" وزوجها العرفي "أحمد" بخنقه وقطع عضوه الذكري بكرداسة، أن نجلها كان برفقتهما، لإخفاء جريمتهما، وقاما بسرقة 25 ألف جنيه، وهاتفين محمول، حيث ألقيا الهاتفين من أعلى الكوبري.
واعترف المتهمان باعترافات تفصيلية ليوم الواقعة، بعدما خططا المتهمان لقتله، لايهام المتهمة لزوجها أن المجني عليه يطاردها ويريد إقامة علاقة غير شرعية مقابل الفلوس التي تأخذها، فجعل دافع الانتقام لدى الزوج قوي، دون أن تكشف له الحقيقة.

وقالت المتهمة أمام جهات التحقيق، إن نجلها "يوسف" كان يسألها عن المجني عليه من يكون، بالإضافة لسؤال زوجها عليه أثناء اتصالاته الهاتفية المكررة، فقررت الزوجة أن توهم زوجها أنه يطاردها حتى يقتله، فخطط معها أنه عندما يهاتفها مرة أخرى، تأخذ الميعاد منه وتذهب له، وبالفعل اتفق العشيق معها على الميعاد.
في يوم الواقعة، ذهبت السيدة بمفردها، وكان المجني عليه يأخذ علاج مسكن خاص (بالكلى) عبارة عن (فوار)، فوضعت له حبيتين منوم في الفوار الخاص بالعلاج، ثم اتصلت بزوجها لكي يأتي وكان برفقتهما نجلها (يوسف)، فقاما بخنقه ثم توصيل أسلاك كهربائية للعضو الذكري، وقاما بقطعه (بموس حلاقة)، وفر هاربين.

وأوضحت التحقيقات، أن السيدة تدعى "صفاء.ع" 52 عامًا، بينما زوجها يدعى "أحمد.ع" 39 عامًا، ويعمل كهربائي.

وقالت المتهمة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق، إنها كانت متزوجة وزوجها توفى منذ زمن، وأنجبت ولد يدعى "يوسف" يبلغ من العمر 16 عامًا، وفي هذه الفترة تعرفت على المجني عليه "خالد" قائلة: "كان نجلي صغير وبيعطف علينا ويديلنا فلوس شهرية 1000 جنيه عشان ابني اليتيم، وأنا كنت بروحله البيت لإقامة علاقة غير شرعية"، مشيرة إلى أن نجلها الصغير كان لا يفهم شئ، واستمرت علاقتها حتى تزوجت عرفيا من المتهم.

وكشفت التحقيقات، أن زوجها اكتشف اتصال المجني عليه (عشيقها) بزوجته،  فعند سؤالها، أبلغت زوجها أنه “بيحاول يكلمني، ويعاكسني، وعايزني اروحله البيت” فقرر الزوج الانتقام منه، فخططا سويا، فقرر الزوج أن تستدرجه، وتوافق على الميعاد وتذهب له، فذهبت بالفعل السيدة، وكان برفقتها زوجها العرفي وانتقما منه
وقالت السيدة امام جهات التحقيق، إن المجني عليه كان على علاقة غير شرعية بها، فتعلم أنه يقطن بمفرده، فدبرت للواقعة مع  زوجها العرفي للتخلص منه، فذهبت كعادتها للشقة، وتخلصت منه مع زوجها، ولاخفاء جريمتهما، قاما بخنقه  بسلك كهربائي ثم توصيله  في عضوه الذكري، ثم قطعه، وألقاه بجانب الجثة، وهربا
واوضحت التحقيقات، أن المتهمة كانت بينها وبين المجني عليه علاقة غير شرعية، فاستعانت بزوجها العرفي لقتل الضحية.

وافادت التحقيقات، أن الجيران لاحظوا نزول شخصين من شقة المجني عليه، وهما رجل وسيدة، وبعدها تم اكتشاف الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المجني عليه يدعى “خالد.م” يقطن بمفرده وليس متزوج، وعثر على جثته داخل شقته مخنوقًا  بوضع لاصق على فمه، بالاضافة إلى قطع عضوه الذكري

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة ميكانيكي مخنوقا، ومقطوع جزء حساس من جسده.

ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الجريمة، بالإضافة إلى فحص آخر المترددين على المجني عليه، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة التي أمرت بتشريحها والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتولت التحقيق.
 

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