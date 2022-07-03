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نصائح للمصريين.. «أشياء لا تفعلها في السعودية» (فيديو)

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الأحد، 03-07-2022 08:35 ص
وجه مدير مطعم مصري بالسعودية، عدة نصائح للمصريين لاتباعها خلال تواجدهم في المملكة، ومن بينها عدم الهزار وعدم رمي الأوراق وسط الشارع.

وقال المواطن في فيديو متداول:"ما تهزرش مع شخص سعودي ما تعرفه، لأن السعوديين بشكل عام ناس جادين".

وأشار:"السعوديون يتميزون بالكرم، فلوحبيت تعزم شخص سعودي ادخل على الشبكة بسرعة 180 لو كنت ستحاسب لأنه سوف يسبقك ويحاسب مكانك".

وأكمل:" لا ترمي أي ورق في الشارع لأنه سلوكك يدل على البيئة التي خرجت منها"، مبينا:"لو جديد وبتسوق في السعودية تجنب موضوع الغرز وموضوع 6×2، وإنك تأخذ مكان حد على الطريق لأنهم يعتبرونها جريمة".
 

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