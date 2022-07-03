نصائح للمصريين.. «أشياء لا تفعلها في السعودية» (فيديو)

الأحد، 03-07-2022
08:35 ص
وجه
مدير مطعم مصري بالسعودية
، عدة نصائح
للمصريين
لاتباعها خلال تواجدهم في المملكة، ومن
بينها عدم الهزار وعدم رمي الأوراق وسط الشارع.
وقال
المواطن في فيديو متداول:"ما تهزرش مع شخص سعودي ما تعرفه، لأن السعوديين بشكل
عام ناس جادين".
وأشار:"السعوديون
يتميزون بالكرم، فلوحبيت تعزم شخص سعودي ادخل على الشبكة بسرعة 180 لو كنت ستحاسب لأنه
سوف يسبقك ويحاسب مكانك".
وأكمل:"
لا ترمي أي ورق في الشارع لأنه سلوكك يدل على البيئة التي خرجت منها"، مبينا:"لو
جديد وبتسوق في السعودية
تجنب موضوع الغرز وموضوع 6×2، وإنك تأخذ مكان حد على الطريق
لأنهم يعتبرونها جريمة".