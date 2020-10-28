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عاجل.. "القرني" في العناية المركزة بعد إصابته بكورونا

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نشطاء التواصل الإجتماعي يكثفون الدعاء للشيخ عائض القرني

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الشيخ عائض القرني
 
الأربعاء، 28-10-2020 09:03 م المصريون
أصيب الشيخ عائض القرني بفيروس كورونا، وتدهورت حالته الصحية مما اضطر إلي نقله إلي العناية المركزة وكان الشيخ القرني يمكث في مستشفى الحبيب بحي الريان في مدينة الرياض منذ يوم 24 أكتوبر الجاري، بعد تأكد إصابته بالفيروس.
وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر مع خبر تدهور صحة القرني، مع دعوات بالشفاء، وقد قاموا بتدشين هاشتاج #عائض_القرني بين الأكثر تداولا في السعودية.
يشار الي إن عائض القرني كاتب وشاعر وداعية إسلامي، له كثير من الكتب والخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية من دروس ومحاضرات.
وولد القرني بقرية آل شريح بمحافظة بلقرن في 1 يناير 1959 وحصل على الشهادة الجامعية من كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
 

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