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نشرت آخر صورة قبيل وفاتها.. وفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس والكشف عن السبب

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نشرت آخر صورة قبيل وفاتها.. وفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس والكشف عن السبب

صورة
غدير البرجس
Native
Teads
الإثنين، 06-02-2023 09:42 ص

 

تصدرت الفاشينستا الكويتية غدير البرجس مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت إحدى صديقاتها عن وفاة غدير بعد تعرضها لأزمة صحية.

 

توفيت غدير البرجس داخل أحد المستشفيات في الكويت صباح يوم الأثنين، وذلك بعدما احتجزت يومين بسبب وصول الماء إلى الرئة والصدر ودخولها العناية المركزة، ما جعل الأطباء يعجزون عن إنقاذها وغادرت الحياة.

 

تعتبر غدير البرجس مصممة أزياء كويتية، وكانت من الشخصيات المعروفة ولديها عدد كبير من المتابعين السيدات والفتيات عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت تحرص على مشاركة متابعيها بشكل دائم على صورها الشخصية وتصميمات الفساتين التي كانت تحمل توقيعها.

 

كانت تهتم غدير البرجس بنشر صورها بشكل دائم ومشاركة متابعيها بكيفية الاهتمام والعناية بـ البشرة والتركيز على الموضة والفاشون مما جعل لها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي.



 

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