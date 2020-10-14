نشأت الديهي يكشف تفاصيل سحل فتاة بالمعادي

الأربعاء، 14-10-2020
09:23 م
أحمد سالم
قال الاعلامي نشأت الديهي ، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض علي سائق السيارة المستخدمة في حادث سرقة وسحل فتاة المعادي
في شارع 9 والأجهزة الامنية تعمل علي ضبط المتهمين الآخرين
واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، ان أجهزة الأمن حددت هوية 3 من خلال الكاميرات المتواجدة في المنطقة التي حدث بها الواقعة وأحد المتهمين قام بمسك شنطة الفتاة وبالتالي قام بسحلها وبعد ذلك فارقت الحياة.
واوضح نشأت الديهي ، ان الفتاة المجني عليها تم سحلها لمسافة 20 مترا بهدف المعاكسة والسرقة وطالب نشأت الديهي بمحاكمته الجناة علنيا .
وتابع : عقاب هؤلاء المتهمين يجب ان يكون قاسيا والمهم الآن منع هذه الظاهرة من مجتمعنا وهذا لن يحدث إلا عن طريق ردعهم بشكل قاسي .