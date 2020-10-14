الأربعاء 14 أكتوبر 2020
توقيت مصر 21:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

موسيماني: نجم الأهلي أفضل موهبة مصرية بعد أبوتريكة

ملكة جمال المغرب تهين فتيات مصر بوصف خارج بسبب سعد لمجرد

أمريكا تفاجئ السعودية بهذه التصريحات

إعلان حظر التجوال في باريس

قاتل فتاة المعادي في قبضة الأمن

نعي مؤثر من وزير "مبارك" لمحمود ياسين

تفاصيل صادمة.. حفلة جنس جماعي داخل سيارة بأحد شوارع المنصورة

رسميًا.. نجم الأهلي في الدوري السعودي

تفاصيل السماح بعودة أداء العمرة بنسبة 75%

تطور جديد في قضية فتاة المعادي

نشأت الديهي يكشف تفاصيل سحل فتاة بالمعادي

نشأت الديهي
الديهي
 
الأربعاء، 14-10-2020 09:23 م أحمد سالم
قال الاعلامي نشأت الديهي ، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض علي سائق السيارة المستخدمة في حادث سرقة وسحل فتاة المعادي في شارع 9 والأجهزة الامنية تعمل علي ضبط المتهمين الآخرين 

واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، ان أجهزة الأمن حددت هوية 3 من خلال الكاميرات المتواجدة في المنطقة التي حدث بها الواقعة وأحد المتهمين قام بمسك شنطة الفتاة وبالتالي قام بسحلها وبعد ذلك فارقت الحياة.

واوضح نشأت الديهي ، ان الفتاة المجني عليها تم سحلها لمسافة 20 مترا بهدف المعاكسة والسرقة وطالب نشأت الديهي بمحاكمته الجناة علنيا .

وتابع :  عقاب هؤلاء المتهمين يجب ان يكون قاسيا والمهم الآن منع هذه الظاهرة من مجتمعنا وهذا لن يحدث إلا عن طريق ردعهم بشكل قاسي .
 

إقرأ ايضا

النجم البرتغالي لنادي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يعلق على إصابته بفيروس كورونا

hqdefault

ملكة جمال المغرب تهين فتيات مصر بوصف خارج بسبب سعد لمجرد

20201014162908689

قاتل فتاة المعادي في قبضة الأمن

أخبار متعلقة

20201014162908689

قاتل فتاة المعادي في قبضة الأمن

20201014120652583

تطور جديد في قضية فتاة المعادي

عبد الله رشدي

عبد الله رشدي يثير الجدل مجدداً والسبب!!

Capture

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن «فتاة المعادي»

20200301210638546

الديهي: في 2011 حُرق قلب مصر ولن يسقط النظام مجددًا

أحمد حسن وزينب

تعليق ناري لـ"الديهي" على مقلب أحمد حسن وزينب