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نشأت الديهي: نزيف حاد للإخوان بعد القبض على «صقر الجماعة»

الديهي
الديهي
 
السبت، 29-08-2020 11:26 م المصريون ـ متابعات
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن نبأ القبض المفاجئ على محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أصاب الجماعة بنزيف حاد في مخها.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، أن محمود عزت وُصف بأنه "صقر" من صقور الجماعة وقائد الجناح القطبي، نسبةً إلى سيد قطب، أبرز المؤثرين في الفكر الإخواني.

وأوضح أن القائم بأعمال المرشد، أسس حزب الإصلاح اليمني، المحسوب على جامعة الإخوان، وتخفى وتنقل من أكثر من محل سكني، لكن بعد مرور 7 سنوات تنجح قوات الأمن المصرية  في إلقاء القبض عليه.

وتابع: "بالقبض على محمود عزت، انقطع الاتصال والحبل السري بين الذيول في تركيا والرأس في القاهرة".
 

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