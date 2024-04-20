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نشأت الديهي: " ما يثار حول "العرجاني" مجرد شائعات ..واللي عنده حاجة يروح يبلغ"

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نشأت الديهي
السبت، 20-04-2024 11:44 م

علق الإعلامي نشأت الديهي،  حول ما يثار حول مجموعة العرجاني من شائعات، قائلاً: "كرة الثلج بتكبر عندما لا نتحدث،.. شركات العرجاني كبيرة جدًا، وتمتد لـ 7 أنشطة ما بين المقاولات والسياحة والأمن".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن كل ما يثار حول "العرجاني" مجرد شائعات، معقبًا: "اللي عنده حاجة يُروح يبلغ، عيب ندمر فكرة الدولة دشنتها وبتحافظ عليها،  مجموعة العرجاني بتكبر، وهذا أحزن البعض".

ولفت إلى أن المجموعة توفر الكثير من فرص العمل، وتدفع الضرائب، ولكن جماعة الإخوان وبعض أعداء الدولة يهاجمون هذه المجموعة، متابعًا: "أقف عند حدود الحقيقة، وأقول أن سيناء في حاجة إلى عشرات أضعاف لهذه الشركات، سيناء تفتح أبوابها للجميع"

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