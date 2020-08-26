نشأت الديهي: فرض رسوم على الطلاب الراسبين قرار «تاريخي»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة مجلس الوزراء، بفرض رسوم على الطلاب الراسبين "تاريخي" يعيد بعض العدالة.



وتساءل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، مستنكرًا "لماذا يستوي الذين يعملون مع الذين لا يعملون"، متابعًا: "المجانية للمجتهد، إنما الفاشل يهدر موارد الدولة".



وكان مجلس الوزراء قرر قانونًا بفرض رسوم على الطلاب الراسبين وفق عدد مرات الرسوب، اعتباراً من العام الدراسي 2021/ 2022.



