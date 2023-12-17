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نشأت الديهي : المقاومة الفلسطينية أذلت الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

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نشأت الديهي
الأحد، 17-12-2023 11:05 ص

 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الوضع في قطاع غزة يسير من سيء لأسوء، وإسرائيل تمارس عدونًا غير مسبوق مع صمت غير مسبوق على مستوى العالم، ولكن إذا نظرنا بشكل موضوعي لما يحدث في قطاع غزة،  فسنجد  الاحتلال الإسرائيلي لا يتفوق إلا في الحروب الخاطفة، أما في الحرب الطويلة فالاحتلال لا يستطيع أن يواجه المقاومة، فلو كانت قوة الاحتلال التي صدرها إلى العالم، حقيقية لانتهى الاحتلال من  تدمير المقاومة
 وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن المقاومة الفلسطينية تسعى إلى صد العدوان الإسرائيلي، وأي محاولة لفلسفة ما يحدث في قطاع غزة فهذا أمر مرفوض، معقبًا: "خلاصة القول، فلسطين دولة محتلة، ولا يجب أن نتحدث عن أيدولوجية المقاومة، ...المقاومة استطاعت أن تذل الاحتلال أكثر من 70 يومًا، الاحتلال في مستنقع  لا يستطيع الخروج منخ" 
 ولفت إلى أن الاحتلال لم ينجح في تحقيق أي هدف مُعلن سواء القضاء على حماس او تحرير الرهائن، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بقتل 3 أسرى إسرائيليين اليوم عن طريق الخطأ،  حيث هرب 3 أسرى  إسرائيليين من المقاومة، وحاولوا الوصول إلى قوات الاحتلال، فقامت القوات بقتل الأسرى، ظنًا أن هؤلاء الأسرى خدعة من المقاومة.

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