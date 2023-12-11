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نشأت الديهي: المشاركة في الانتخابات يعني التصويت ضد المخططات الصهيونية

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نشأت الديهي
الإثنين، 11-12-2023 10:44 ص

 قال الإعلامي نشأت الديهي، أن  الاحلام الصهيونية  تتحطم على صخرة مصر، مشيرًا إلى أن ما يجري من الصهاينة من مؤامرات، يهدف في المقام الأول للضغط على الدولة المصري للقبول بصفقات ترفضها الدولة المصرية. 
 وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الشعب المصري من الضروري أن يخرج للتعبير عن رأيه في الانتخابات الرئاسية ،  مشيرًا إلى أن الذهاب لصندوق الانتخابات ليس بهدف اختيار رئيس للدولة ، ولكنه تصويت ضد المخططات الصهيونية، وضد الأطماع الصهيونية ، وهذا الانحياز الامريكي.
  وأضاف: "تصويتك في الانتخابات يعني المطالبة بوقف حمام الدم داخل الأراضي الفلسطينية، ويؤكد أن الدولة المصرية لديها مشروع من الضروري أن يستكمل، أنت مش رايح تختار رئيس ، انت بتختار مشروع الدولة المصرية، توصيتك دليل على أن مصر تحتوي على حيوية سياسية،  صوتك الانتخاب أمانة، ويخطأ من يظن بأن صوته لا قيمة له"

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