نشأت الديهي: المشاركة في الانتخابات يعني التصويت ضد المخططات الصهيونية

الإثنين، 11-12-2023
10:44 ص
قال الإعلامي نشأت الديهي، أن الاحلام الصهيونية تتحطم على صخرة مصر
، مشيرًا إلى أن ما يجري من الصهاينة من مؤامرات، يهدف في المقام الأول للضغط على الدولة المصر
ي للقبول بصفقات ترفضها الدولة المصر
ية.
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الشعب المصر
ي من الضروري أن يخرج للتعبير عن رأيه في الانتخابات الرئاسية
، مشيرًا إلى أن الذهاب لصندوق الانتخابات ليس بهدف اختيار رئيس للدولة ، ولكنه تصويت ضد المخططات الصهيونية، وضد الأطماع الصهيونية ، وهذا الانحياز الامريكي.
وأضاف: "تصويتك في الانتخابات يعني المطالبة بوقف حمام الدم داخل الأراضي الفلسطينية، ويؤكد أن الدولة المصر
ية لديها مشروع من الضروري أن يستكمل، أنت مش رايح تختار رئيس ، انت بتختار مشروع الدولة المصر
ية، توصيتك دليل على أن مصر
تحتوي على حيوية سياسية، صوتك الانتخاب أمانة، ويخطأ من يظن بأن صوته لا قيمة له"