نسرين الزوجة الخامسة.. طليقة زوج نسرين طافش تفجر صدمة عن ما فعله معها

كشفت شيرين بكير، طليقة زوج الفنانة نسرين طافش، تفاصيل خلافها مع طليقها قبل الانفصال.

وأوضحت أن طليقها تزوج بالعديد من السيدات وأن الفنانة نسرين طافش تكون زوجته الـ 5 قائلة: نسرين تبقي مراته الـ 5 مش الثانية.

وقالت شيرين بكير، أن طليقها ألقى في وجهها من قبل حلة بها طعام مغلي، بالإضافة إلى أنه أشهر في وجهها سلاح ناري وهددها بأنه سوف يقتلها من خلاله.

وتابعت: "كان بيضربني بشكل فظيع وضربني لما كنا مسافرين برا مصر ورمالي هدومي برا الأوضة.. خد مني الباسبور بتاعي وتليفوني ولما الشرطة عرفت بالموضوع وسألته، لم اللي حصل عشان المشاكل".

وأضافت: "سحلني مرة في الشارع من شعري لحد ما هدومي اتقطعت.. ولما الناس اتدخلت قالهم دي مراتي".