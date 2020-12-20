نزيف حاد للدولار أمام الجنيه.. تعرف على الأسعار

الأحد، 20-12-2020
09:32 م
الطيب حسين
سجل سعر صرف الدولار
أمام الجنيه
اليوم الأحد تراجعًا في أكثر البنوك العاملة في مصر، تزامنًا مع الحديث عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد.
وجاء تراجع الأسعار
اليوم مقارنة بمستواه الخميس الماضي.
التراجع الحاد جاء بقيمة 4 قروش في بنوك التجاري الدولي، والبركة، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والإسكندرية، والتعمير والإسكان إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي وبنك مصر هبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا مسجلًا 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
كذلك تراجع سعر الدولار
3 قروش في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
جاء هذا بينما استقر سعر الدولار
في أبو ظبي الإسلامي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.