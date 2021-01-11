نزيف حاد في أكثر من بنك.. الدولار يهوي أمام الجنيه

الإثنين، 11-01-2021
09:16 م
الطيب حسين
واصل سعر صرف الدولار
تراجعه أمام الجنيه
اليوم الاثنين في عدد من البنوك العاملة بمصر.
وانخفض سعر الدولار
قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار
قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار
قرشين في بنك القاهرة إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار
قرشين في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع
وهبط سعر الدولار
قرشا واحدا في البنك العربي الإفريقي إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.