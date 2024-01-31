الأربعاء 31 يناير 2024
توقيت مصر 18:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قبل ساعات من قرار البنك المركزي.. سعر الدولار يقفز من جديد في السوق السوداء

السبب صادم.. اعترافات الزوجة التي خدّرت شقيقتها ليغتصبها زوجها

"اعتبرني أحمد عوض".. إبراهيم حسن ينفعل بسبب استبعاد شقيقه من تدريب المنتخب

"نزل رجلك يا أستاذ".. سائق يوجه 3 طعنات لأحد الركاب لسبب غير متوقع

شاهد انهيار ريهام سعيد بعد ظهور دكتور التجميل ووصفها بالعجوزة ورد سجون

مفاجأة.. كم وصل سعر الدولار في العقود الآجلة؟

تفاصيل صادمة.. خدّرت شقيقتها ليمارس زوجها معها الجنس وقامت بتصويرهما!

بعد الحكم بحبسها.. ماذا قالت غادة والي في تحقيقات النيابة؟

تصرف صادم من لاعب المنتخب السعودي تجاه لاعب كوريا

فيديو صادم.. مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء على وجهه

"نزل رجلك يا أستاذ".. سائق يوجه 3 طعنات لأحد الركاب لسبب غير متوقع

IMG-20240131-WA0008
ارشيفية
الأربعاء، 31-01-2024 12:57 م


شجار متكرر داخل سيارة ميكروباص بين سائق يدعى "عمر.ٍس" وأحد الركاب طالبهبتنزيل قدمه قائلًا:  "نزل رجلك يا أستاذ". لكن كلمات السائق لم تلق قبولا لدى الراكب العشريني.
تراشق بالألفاظ قرر معه الراكب الاستعانة بأخيه. اتصل به "تعالى لي في الموقف بسرعة". لم يتوقع قائد المركبة ما ينتظره لدى وصوله موقف سيارات قرية برطس بمركز أوسيم شمال الجيزة.
مشادة كلامية حادة دارت بينه وبين الشقيقين. شرر يتطاير من عيني شقيق الراكب وسكين يخفيها بين طيات ملابسه ألقت بكلمة الفصل. سرعان ما تبدل المشهد وتحول للون الأحمر الدموي.
داخل مكتبه بالقسم، تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم بلاغا من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات باستقبال مصاب يبلغ من العمر 22؛ إثر ادعاء مشاجرة ووفاته لاحقًا.
انطلق "كمال" ومعاونوه إلى مسرح الجريمة بتنسيق أشرف عليه العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم. الصورة بدت واضحة منذ الوهلة الأولى لوصول الضباط.
رواية شهود عيان وتسجيلات كاميرات المراقبة أثبتت أن المتهم "21 سنة" سدد للضحية 3 طعنات (طعنتان بالصدر - طعنة بالبطن) نصرة لأخيه لدى استغاثته به عبر الهاتف.
بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وأقر بفعلته واصطحبته الشرطة لأداء المعاينة التصويرية قبل الزج به في الزنزانة تنفيذًا لأمر حبسه على ذمة التحقيقات.

إقرأ ايضا

IMG-20240131-WA0013

السبب صادم.. اعترافات الزوجة التي خدّرت شقيقتها ليغتصبها زوجها

IMG-20240131-WA0011

شاهد انهيار ريهام سعيد بعد ظهور دكتور التجميل ووصفها بالعجوزة ورد سجون

images

تفاصيل صادمة.. خدّرت شقيقتها ليمارس زوجها معها الجنس وقامت بتصويرهما!

أخبار متعلقة

IMG-20240131-WA0013

السبب صادم.. اعترافات الزوجة التي خدّرت شقيقتها ليغتصبها زوجها

IMG-20240117-WA0017

حملت من عشيقها وقتلت زوجها.. التفاصيل الكاملة لجريمة الجميلة العشرينية

download (4)

زوجة تقطع زوجها 40 قطعة رفقة عشيقها في مدينة بدر

IMG-20240110-WA0012

"هقتل أخوك واتجوزك".. كيف تخلصت سيدة من زوجها لوقوعها في غرام شقيقه؟

2288372_0

مصرع وإصابة 6 أشخاص في سقوط جزء خرساني من محور الفريق كمال عامر