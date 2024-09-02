نزار الفارس يخصص معاش شهري لـ نجوى فؤاد مقابل ارتداء الحجاب





حلت النجمة الاستعراضية الكبيرة نجوى فؤاد ضيفة على حلقة جديدة من برنامج تابوو الذي يقدمه المذيع نزار الفارس على قناة دجلة الفضائية، وتحدثت عن ذكرياتها وأعمالها الفنية وعلاقاتها بنجوم الوسط الفني.

وقبل انتهاء الحوار، تحدث نزار عن الحجاب، وسأل ضيفته إذا ما كانت تداوم على قراءة القرآن بعدما لاحظ وجود المصحف الشريف في منزلها، لتجيب: "طبعا بقرأ كل يوم خميس وربنا يشهد عليا إني لا أكذب، لا أقرأ فقط إذا كنت عيانة ويمكن ده حصل قليل من الأيام، لازم ساعة أو ساعتين قرآن، أحط الطرحة وأتوضى وأصلي ركعتين لله بعد أداء صلاة المغرب والعشا، واقرأ لو عندي إيه يستنوني".

وتابعت نجوى "قراءة القرآن بتثقف وتعلمك تاريخ بلدك وتفهمك دينك وتفهمك حاجات كتير جدا يمكن مخدتهاش في الجامعة".

وأهدى نزار "إيشارب- غطاء رأس" لـ نجوى، قائلا "جايبلك هدية تقبليها مني"، لتعلق "يا ريت وأعتز بها جدا"، وطلب منها أن يراها به، وسألها ما الذي يعنيه لها الحجاب، لتؤكد أنه يعني لها الكثير وأنه أمر مقدس جدا، وعندما ترتديه سوف تعتزل كل شيء، ووصفته بأنه أجمل هدية حصلت عليها في ذلك اليوم.

وتابع نزار "حلو الحجاب الأسود عليكي، أريدهم يقولون الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد اتحجبت على يد نزار الفارس"، لتعلق هي "وفرلي أعيش وأفتح بيتي كويس"، وعرض عليها أن يوفر لها معاشا شهريا على أن تظل مرتدية للحجاب وأعاد سؤالها عن المبلغ الذي تحتاجه شهريا.

وجاء رد نجوى وهي تقوم بنزع "الطرحة- غطاء الرأس" عن رأسها، أنها ستقوم بعمل جدول باحتياجاتها الشهرية وسوف ترسله له، ليشدد من جديد نزار على التزامه بهذا الوعد أمام الجمهور، وعلقت نجوى "يا حبيبي.. الله عليك.. الله أكبر".

نجوى فؤاد من أشهر نجمات الاستعراض في مصر والعالم العربي، شاركت أيضا كممثلة في عدد كبير من الأفلام، وقامت بإنتاج عدد منها، من أشهر أفلامها: العايقة والدريسة، حد السيف، حافية على جسر الذهب، وداعا يا حب، فرقة المرح، إسماعيل ياسين في الطيران، الليلة الموعودة، بنات إبليس، ألف بوسة وبوسة.