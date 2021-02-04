نزار الفارس يتوعد بفضح رانيا يوسف وينشر فيديو صادم

الخميس، 04-02-2021
10:41 ص
المصريون
في أول رد له على البيان الذي أصدرته الفنانة رانيا يوسف
مساء أمس، توعد
الإعلامي
العراقي نزار الفارس
، بفضح كذب «يوسف»، بعد تقدمها بدعوة قضائية ضده إثر
الضجة والاتهامات المتبادلة بينهما بعد استضافته لها في رأس السنة الحالية عبر
برنامج تلفزيوني، أطلقت خلال الحلقة تصريحات صاحبت بلبلة تتعلق بالمؤخرة والحجاب.
ونشر “نزار” عبر حسابه على “فيسبوك”، فيديو رد من خلاله على الدعوى
القضائية التي تقدمت بها رانيا وقال: “رانيا يوسف
رفعت دعوى قضائية ضدي، وأنا في
أقرب لقاء تلفزيوني أكشف المستور وأثبت بالصوت والصورة عندي فيديو يثبت، رانيا
يوسف كانت على علم بأسئلة البرنامج قريبا أوضح أكثر”.
وتابع :”سؤال إذا أنتي ما راضية عن البرنامج لية نشرتي البرمو على حسابك،
وإزاي أسئلة البرنامج مش عجباكي، وبعد ما خلصتي الحلقة أرستلي لي رسائل صوتية
تقولي لي أنا عمري ما أندم على حوار معاك”.
واضاف: “أنتي كنتي تعلمين بجميع الأسئلة، أنتي مش مراهقة أنتي إمرأة كبيرة،
على العموم القضاء بيني وبينك وليا كلام تاني فى أقرب لقاء صحفي”.
ونشر فيديو آخر له معها، وقال بالقول :« رانيا يوسف
اخر اللقاء كانت سعيده
وطلبت مني اعزمها على بغداد وبعد اللقاء اكثر من مره طلبت مني اعزمها وراضيه جدا
مني ومن البرنامج اذا ماراضيه مني ليش ادور عزومه بس لان يوم ٢١ بالشهر عليها
محكمه بمصر حبت تشتكي عليه وتخلص روحها عموماً القضاء يكون بيني وبينها».
شاهد الفيديو الأول بالضغط هنا:
الفيديو الثاني هنا: